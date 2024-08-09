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Регион
9 августа, 18:05

Алаудинов: В Курской области заметили французских и польских наёмников

На приграничных с Курской областью территориях фиксируют множество французских и польских наёмников. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов с места событий.

"Сейчас со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много", — сказал он в интервью военкору Семёну Пегову.

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Напомним, ВСУ попытались прорваться в Курскую область, но это им не удалось. На данный момент ситуация в регионе сложная, но совсем не критическая. Позже стало известно, что к вражеской стороне примкнули канадские и грузинские наёмники. В США осуждать украинскую армию не стали. К слову, по словам Алаудинова, операцией ВСУ руководит НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Александра Мышляева
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