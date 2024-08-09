Алаудинов: В Курской области заметили французских и польских наёмников

На приграничных с Курской областью территориях фиксируют множество французских и польских наёмников. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов с места событий.

"Сейчас со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много", — сказал он в интервью военкору Семёну Пегову.