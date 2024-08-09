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9 августа, 17:15

Алаудинов: Операцией ВСУ в Курской области руководит НАТО

Атаками на Курскую область со стороны ВСУ руководит НАТО, считает заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут", — сказал он в интервью корреспонденту Семёну Пегову.

"Навести шумиху": Алаудинов объяснил, зачем ВСУ попытались атаковать Курскую область
"Навести шумиху": Алаудинов объяснил, зачем ВСУ попытались атаковать Курскую область

Напомним, что 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Ситуация сложная, однако не критическая, сообщал Алаудинов ранее. В приграничную зону уже перебросили бойцов ЧВК "Вагнер" и добровольцев. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но обстрелы мешают людям покидать опасную местность.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Александра Мышляева
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