Алаудинов: Операцией ВСУ в Курской области руководит НАТО

"Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут", — сказал он в интервью корреспонденту Семёну Пегову.