Алаудинов: Операцией ВСУ в Курской области руководит НАТО
Атаками на Курскую область со стороны ВСУ руководит НАТО, считает заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
"Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут", — сказал он в интервью корреспонденту Семёну Пегову.
Напомним, что 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Ситуация сложная, однако не критическая, сообщал Алаудинов ранее. В приграничную зону уже перебросили бойцов ЧВК "Вагнер" и добровольцев. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но обстрелы мешают людям покидать опасную местность.
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