Источники сообщают об участии грузинских наёмников в атаке на Курскую область
War Zone сообщил об участии 120 бойцов "Грузинского легиона"* в атаке на Суджу
Не менее 120 наёмников запрещённого "Грузинского легиона"* принимают участие в атаках на Курскую область в составе ВСУ. Об этом со ссылкой на источник сообщает американский портал War Zone. Аналитики называют украинскую операцию в приграничье "смелой, но рискованной".
"По словам источника, непосредственно осведомленного о текущих операциях в Курске, в состав "Грузинского легиона"* — группы добровольцев из этой страны — входят около 120 бойцов, помогающих Украине", — говорится в публикации.
Life.ru напоминает, что ВСУ решили прорваться в Курскую область 6 августа. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуировали, но работа осложнилась регулярными обстрелами. По последним данным, травмы в результате украинской атаки получили 66 человек, в том числе 9 детей. Курской области выделено 220 миллионов рублей на выплаты материальной помощи жителям, покинувшим постоянное место проживания.
* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Андрей Рубцов/ТАСС