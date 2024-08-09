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Регион
9 августа, 09:03

Источники сообщают об участии грузинских наёмников в атаке на Курскую область

War Zone сообщил об участии 120 бойцов "Грузинского легиона"* в атаке на Суджу

Не менее 120 наёмников запрещённого "Грузинского легиона"* принимают участие в атаках на Курскую область в составе ВСУ. Об этом со ссылкой на источник сообщает американский портал War Zone. Аналитики называют украинскую операцию в приграничье "смелой, но рискованной".

"По словам источника, непосредственно осведомленного о текущих операциях в Курске, в состав "Грузинского легиона"* — группы добровольцев из этой страны — входят около 120 бойцов, помогающих Украине", — говорится в публикации.

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Life.ru напоминает, что ВСУ решили прорваться в Курскую область 6 августа. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуировали, но работа осложнилась регулярными обстрелами. По последним данным, травмы в результате украинской атаки получили 66 человек, в том числе 9 детей. Курской области выделено 220 миллионов рублей на выплаты материальной помощи жителям, покинувшим постоянное место проживания.

* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ

Обложка ©

Андрей Рубцов/ТАСС

Алексей Берковиц
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