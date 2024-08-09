Источники сообщают об участии грузинских наёмников в атаке на Курскую область

Не менее 120 наёмников запрещённого "Грузинского легиона"* принимают участие в атаках на Курскую область в составе ВСУ. Об этом со ссылкой на источник сообщает американский портал War Zone. Аналитики называют украинскую операцию в приграничье "смелой, но рискованной".