"У нас лишь одна цель": Командиры ЧВК "Вагнер" вызвались выбить ВСУ из-под Курска

Командиры частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" заявили, что готовы отправиться в Курскую область и вступить в бой с группировкой ВСУ в приграничье. Об этом сказано в телеграм-канале "Разгрузка Вагнера", который, как говорят, используют офицеры ЧВК для коммуникации между собой.

"С самого первого дня, с самой первой боевой задачи у нас была лишь одна цель — отстаивать интересы Родины, помогать процветанию России и защищать русский народ. И мы готовы за это стоять до последней капли крови. <...> Наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда", — говорится в публикации.