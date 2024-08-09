"У нас лишь одна цель": Командиры ЧВК "Вагнер" вызвались выбить ВСУ из-под Курска
Командиры ЧВК "Вагнер" заявили, что готовы дать бой ВСУ в Курской области
Командиры частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" заявили, что готовы отправиться в Курскую область и вступить в бой с группировкой ВСУ в приграничье. Об этом сказано в телеграм-канале "Разгрузка Вагнера", который, как говорят, используют офицеры ЧВК для коммуникации между собой.
"С самого первого дня, с самой первой боевой задачи у нас была лишь одна цель — отстаивать интересы Родины, помогать процветанию России и защищать русский народ. И мы готовы за это стоять до последней капли крови. <...> Наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда", — говорится в публикации.
Напомним, что 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, в приграничной зоне до сих пор идут бои. Жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но быстро вывести людей невозможно из-за постоянных обстрелов. Известно, что ранены 66 гражданских, в том числе девять детей. Life.ru уже писал, что ВС РФ в регионе усилились батальонами добровольцев и бойцами "Вагнера". А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ждёт хороших новостей по Курской области через 2-3 дня.
ТАСС / КН / ЯШ / Александр Река