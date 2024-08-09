Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 15:08

"У нас лишь одна цель": Командиры ЧВК "Вагнер" вызвались выбить ВСУ из-под Курска

Командиры ЧВК "Вагнер" заявили, что готовы дать бой ВСУ в Курской области

Командиры частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" заявили, что готовы отправиться в Курскую область и вступить в бой с группировкой ВСУ в приграничье. Об этом сказано в телеграм-канале "Разгрузка Вагнера", который, как говорят, используют офицеры ЧВК для коммуникации между собой.

"С самого первого дня, с самой первой боевой задачи у нас была лишь одна цель — отстаивать интересы Родины, помогать процветанию России и защищать русский народ. И мы готовы за это стоять до последней капли крови. <...> Наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда", — говорится в публикации.

Помощь в пути: "Грады", танки и артиллерия выдвинулись для наращивания сил в Суджанском районе
Помощь в пути: "Грады", танки и артиллерия выдвинулись для наращивания сил в Суджанском районе

Напомним, что 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, в приграничной зоне до сих пор идут бои. Жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но быстро вывести людей невозможно из-за постоянных обстрелов. Известно, что ранены 66 гражданских, в том числе девять детей. Life.ru уже писал, что ВС РФ в регионе усилились батальонами добровольцев и бойцами "Вагнера". А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ждёт хороших новостей по Курской области через 2-3 дня.

Обложка ©

ТАСС / КН / ЯШ / Александр Река

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ЧВК "Вагнер"
  • ВСУ
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров