Кадыров ждёт хороших новостей по Курской области через 2-3 дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что российская армия покажет успехи в Курской области в ближайшее время.

К слову, буквально на днях Кадыров принял участие в церемонии передачи крупной партии специальной техники для нужд наших бойцов, принимающих участие в СВО. На средства фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова были закуплены 30 грузовых автомобилей "Урал", десять КамАЗов и около тысячи квадрокоптеров.