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Регион
9 августа, 12:08
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Кадыров ждёт хороших новостей по Курской области через 2-3 дня

Рамзан Кадыров пообещал хорошие новости по Курской области в ближайшие дни

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что российская армия покажет успехи в Курской области в ближайшее время.

"Подождите два-три дня, будут хорошие результаты", — приводит его прогноз ИА "Чечня Сегодня".

К слову, буквально на днях Кадыров принял участие в церемонии передачи крупной партии специальной техники для нужд наших бойцов, принимающих участие в СВО. На средства фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова были закуплены 30 грузовых автомобилей "Урал", десять КамАЗов и около тысячи квадрокоптеров.

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Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, бои сейчас продолжаются. На подмогу в приграничную зону уже прибыли бойцы ЧВК "Вагнер", добровольцы, а также спецназ "Ахмат". Минобороны публикует видео, как справляется с техникой противника. Тем временем МЧС ввело в регионе федеральный режим ЧС.

Алексей Берковиц
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  • Рамзан Кадыров
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  • Чеченская Республика
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