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Регион
9 августа, 10:29

Помощь в пути: "Грады", танки и артиллерия выдвинулись для наращивания сил в Суджанском районе

МО показало видео выдвижения подразделений для наращивания сил в Курской области

Министерство обороны направило РСЗО "Град", артиллерийские орудия и тяжёлую гусеничную технику для наращивания сил в Суджанском районе Курской области, которая с 6 августа противостоит натиску ВСУ.

Кадры выдвижения подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации для наращивания сил в Курской области. Видео © Пресс-служба Минобороны

"В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, — реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжёлая гусеничная техника, автомобили "Урал" и КамАЗ", — перечислили в военном ведомстве.

Новое заявление Минобороны по ситуации в Курской области: Противник потерял около тысячи солдат
Новое заявление Минобороны по ситуации в Курской области: Противник потерял около тысячи солдат

Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, бои сейчас продолжаются. На подмогу в приграничную зону уже прибыли бойцы ЧВК "Вагнер", добровольцы, а также спецназ "Ахмат". Минобороны публикует видео, как справляется с техникой противника. Тем временем МЧС ввело в регионе федеральный режим ЧС.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны

Алексей Берковиц
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