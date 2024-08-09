Помощь в пути: "Грады", танки и артиллерия выдвинулись для наращивания сил в Суджанском районе
МО показало видео выдвижения подразделений для наращивания сил в Курской области
Министерство обороны направило РСЗО "Град", артиллерийские орудия и тяжёлую гусеничную технику для наращивания сил в Суджанском районе Курской области, которая с 6 августа противостоит натиску ВСУ.
Кадры выдвижения подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации для наращивания сил в Курской области. Видео © Пресс-служба Минобороны
"В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, — реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжёлая гусеничная техника, автомобили "Урал" и КамАЗ", — перечислили в военном ведомстве.
Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, бои сейчас продолжаются. На подмогу в приграничную зону уже прибыли бойцы ЧВК "Вагнер", добровольцы, а также спецназ "Ахмат". Минобороны публикует видео, как справляется с техникой противника. Тем временем МЧС ввело в регионе федеральный режим ЧС.
Пресс-служба Минобороны