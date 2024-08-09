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9 августа, 09:06

Канадские наёмники участвуют в боях на границе с Курской областью

Канадские наёмники участвуют в боях на границе с Курской областью. Как сообщает источник SHOT, канадско-украинская бригада атакует совместно с "Грузинским легионом"*, итого их около 300 человек.

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Накануне телеграм-канал сообщал, что в составе подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область, есть польские наёмники. Так, в приграничных районах замечено около 30 человек, общавшихся между собой на польском языке. Кроме того, по данным американский портал War Zone, участие в атаках на российскую территорию принимают не менее 120 наёмников запрещённого "Грузинского легиона"*.

* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Bumble Dee

Александра Вишнякова
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