Армия Россия уничтожила 15 командиров ВСУ ударом "Искандера" по логову под Курском
РФ "Искандером" уничтожила командный состав 22-й бригады ВСУ в Курской области
Удар России по командному пункту ВСУ. Обложка © Минобороны РФ
Российская армия снова мощно ударила по подразделениям ВСУ в курском приграничье. На этот раз расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" сравнял с землёй командный состав подразделения 22-й механизированной бригады Украины, сообщает Минобороны РФ.
ВС РФ атаковали командный пункт подразделения 22-й механизированной бригады Украины. Видео © Минобороны РФ
"Удар нанёс расчёт ОТРК "Искандер-М". Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области. Уничтожен командный состав подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в количестве 15 человек", — доложили в министерстве о деталях удара.
Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на Курскую область, российские войска продолжают уничтожать вражеские формирования. В ночь на 10 августа в регионе ввели режим КТО. По данным Минобороны РФ, за четыре дня на Курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Также сообщается о ликвидации трёх украинских генералов, которые руководили операцией по наступлению. В Сети даже появилось эпичное видео удара по их секретному бункеру.