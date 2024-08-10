Армия Россия уничтожила 15 командиров ВСУ ударом "Искандера" по логову под Курском

Российская армия снова мощно ударила по подразделениям ВСУ в курском приграничье. На этот раз расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" сравнял с землёй командный состав подразделения 22-й механизированной бригады Украины, сообщает Минобороны РФ.