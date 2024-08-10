Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 11:13

Армия Россия уничтожила 15 командиров ВСУ ударом "Искандера" по логову под Курском

РФ "Искандером" уничтожила командный состав 22-й бригады ВСУ в Курской области

Удар России по командному пункту ВСУ. Обложка © Минобороны РФ

Удар России по командному пункту ВСУ. Обложка © Минобороны РФ

Российская армия снова мощно ударила по подразделениям ВСУ в курском приграничье. На этот раз расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" сравнял с землёй командный состав подразделения 22-й механизированной бригады Украины, сообщает Минобороны РФ.

ВС РФ атаковали командный пункт подразделения 22-й механизированной бригады Украины. Видео © Минобороны РФ

"Удар нанёс расчёт ОТРК "Искандер-М". Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области. Уничтожен командный состав подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в количестве 15 человек", — доложили в министерстве о деталях удара.

Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на Курскую область, российские войска продолжают уничтожать вражеские формирования. В ночь на 10 августа в регионе ввели режим КТО. По данным Минобороны РФ, за четыре дня на Курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Также сообщается о ликвидации трёх украинских генералов, которые руководили операцией по наступлению. В Сети даже появилось эпичное видео удара по их секретному бункеру.

Ракетные войска Белоруссии с "Искандерами" идут к украинской границе на фоне боёв под Курском
Ракетные войска Белоруссии с "Искандерами" идут к украинской границе на фоне боёв под Курском
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров