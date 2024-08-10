Ракетные войска Белоруссии с "Искандерами" идут к украинской границе на фоне боёв под Курском
Лукашенко приказал перебросить спецназ и ракетные войска к украинской границе
Белорусские "Искандеры". Фото © t.me / Телекомпания "ВоенТВ" Министерства обороны Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал перебросить дополнительные подразделения и бронетехнику, РСЗО "Полонез" и спецназ к границам с Украиной на фоне вылазки ВСУ в курское приграничье. Об этом заявил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин.
По его словам, Главнокомандующий Вооружёнными Силами отдал указания усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Подразделения спецназа и ракетных войск республики уже поставили задачу выдвинуться к украинским рубежам.
"Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задачи на совершение маршей в назначенные районы", – сказал глава Минобороны.
Ранее Лукашенко заявил, что накануне над республикой и Россией было сбито около десяти беспилотников ВСУ. По его словам, сразу после обнаружения в воздушном пространстве вражеских целей средства РСЗО и ПВО были переведены в повышенную боевую готовность на их перехват. Кроме того, уничтожению вражеских БПЛА поспособствовали боевые самолёты и вертолёты.