Лукашенко заявил об уничтожении дронов ВСУ над территорией Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что накануне над республикой и Россией было сбито около десяти беспилотников ВСУ. По его словам, сразу после обнаружения в воздушном пространстве вражеских целей средства РСЗО и ПВО были переведены в повышенную боевую готовность на их перехват. Кроме того, уничтожению вражеских БПЛА поспособствовали боевые самолёты и вертолёты.

Лукашенко рассказал о нарушении воздушного пространства Белоруссии. Видео © Telegram / Пул Первого

"Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Дело в том, что Вооружённые силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района", — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что Минобороны и Генштабу Белоруссии были даны поручения провести мероприятия для обеспечения безопасности страны, а также добавил, что киевский режим своими действиями показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряжённости. Помимо этого, Лукашенко пообещал, что без ответа любые провокации не останутся.