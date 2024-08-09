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Регион
9 августа, 04:40

Средства ПВО за ночь сбили и перехватили 75 беспилотников над Россией

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Массированнее всего была попытка атаки в Белгородской (26 дронов) и Липецкой (19 БПЛА) областях. Семь беспилотников сбили над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один — над Орловской, пять — над Крымом и восемь — над акваторией Чёрного моря.

Кроме того, в Чёрном море уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.

Над Курской областью сбили четыре ракеты и четыре беспилотника
Над Курской областью сбили четыре ракеты и четыре беспилотника

Событийная ночь выдалась в Липецкой области, где после массированной атаки дронов произошла детонация взрывоопасных объектов, также было зафиксировано повреждение энергообъекта. Власти объявили эвакуацию четырёх населённых пунктов Липецкого округа. Пострадали шесть человек. К настоящему моменту красный уровень угрозы беспилотников отменён, однако сохраняется жёлтый уровень.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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