Средства ПВО за ночь сбили и перехватили 75 беспилотников над Россией
За минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Массированнее всего была попытка атаки в Белгородской (26 дронов) и Липецкой (19 БПЛА) областях. Семь беспилотников сбили над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один — над Орловской, пять — над Крымом и восемь — над акваторией Чёрного моря.
Кроме того, в Чёрном море уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.
Событийная ночь выдалась в Липецкой области, где после массированной атаки дронов произошла детонация взрывоопасных объектов, также было зафиксировано повреждение энергообъекта. Власти объявили эвакуацию четырёх населённых пунктов Липецкого округа. Пострадали шесть человек. К настоящему моменту красный уровень угрозы беспилотников отменён, однако сохраняется жёлтый уровень.
VK / Минобороны России