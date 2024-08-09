Над Курской областью сбили четыре ракеты и четыре беспилотника

Четыре ракеты и четыре украинских беспилотника уничтожены в небе над Курской областью. Об этом сообщил и.о. губернатора региона Алексей Смирнов.

"Ночью 4 украинские ракеты и 4 БПЛА самолётного типа были уничтожены в небе Курской области", — написал чиновник, призвав не трогать обломки при их обнаружении, а сразу звонить по номеру 112.