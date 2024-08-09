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Регион
9 августа, 04:13

Над Курской областью сбили четыре ракеты и четыре беспилотника

Четыре ракеты и четыре украинских беспилотника уничтожены в небе над Курской областью. Об этом сообщил и.о. губернатора региона Алексей Смирнов.

"Ночью 4 украинские ракеты и 4 БПЛА самолётного типа были уничтожены в небе Курской области", — написал чиновник, призвав не трогать обломки при их обнаружении, а сразу звонить по номеру 112.

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Также четыре беспилотника ночью уничтожили в Брянской области. Обломки сбитых дронов упали вдали от построек, не спровоцировав никаких разрушений.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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