"Есть чем ответить": Лукашенко призвал белорусов не переживать из-за возможной войны
Лукашенко: У Минска есть чем ответить тем, кто против него "натопырится"
Жители Белоруссии не должны переживать из-за возможности боевых действий в отношении страны, ведь у Минска есть чем ответить тем, кто против него захочет "натопыриться". Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко призвал жителей Белоруссии не переживать из-за возможных боевых действий в отношении страны. Видео © Telegram / Пул Первого
"По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (украинская сторона на границе. — Прим. Life.ru) натопыриться — мы в ответ. Они ушли — мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть чем ответить. Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может", — сказал Лукашенко в ходе поездки в Шкловский район Могилёвской области.
Белорусский президент призвал граждан успокоиться, жить и работать спокойно. А если и будет какое-то обострение, Лукашенко пообещал "задолго" проинформировать об этом население.
Напомним, в конце июня Госпогранкомитет Белоруссии заявил об увеличении численности группировки ВСУ на одном из участков границы, где были замечены американские боевые машины пехоты Bradley, РСЗО HIMARS и другие системы. В ответ на это Минск направил к государственным рубежам дивизию РСЗО "Полонез". Стороны обменивались обвинениями друг друга в возможных провокациях, а в начале июля белорусская разведка зафиксировала отход украинских военных от приграничья. Больше о сложностях на границе не сообщалось.