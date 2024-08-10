"Есть чем ответить": Лукашенко призвал белорусов не переживать из-за возможной войны

Жители Белоруссии не должны переживать из-за возможности боевых действий в отношении страны, ведь у Минска есть чем ответить тем, кто против него захочет "натопыриться". Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

"По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (украинская сторона на границе. — Прим. Life.ru) натопыриться — мы в ответ. Они ушли — мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть чем ответить. Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может", — сказал Лукашенко в ходе поездки в Шкловский район Могилёвской области.