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2 августа, 11:22

Лукашенко рассказал, о чём просит Бога

Лукашенко заявил, что просит у Бога только здоровья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит у Бога только здоровья. Его слова передаёт госагентство БелТА.

Он отметил, что многие представители оппозиции любят обвинять его в воровстве. Однако, по словам белорусского лидера, в наше время спрятать поток доходов невозможно. Глава государства предложил таким оппозиционерам забрать все его деньги. По словам Лукашенко, многие считают, что если у человека есть власть, то он обязательно ворует, но это не так.

"Факты на стол. Если вы меня в чём-то обвиняете, <...> так докажите это. Вторую тему взяли: раз "вор" не проходит, значит, здоровье <...> Меня "хоронят" уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем", — сказал Лукашенко.

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Ранее Лукашенко на церемонии награждения ведущего бухгалтера Управления делами Президента Белоруссии Ольги Губицкой пошутил относительно своих доходов. Как следует из видеозаписи, глава государства поинтересовался у своей подчинённой, почему ему не повышают зарплату.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Александра Мышляева
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