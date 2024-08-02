Лукашенко рассказал, о чём просит Бога

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит у Бога только здоровья. Его слова передаёт госагентство БелТА.

Он отметил, что многие представители оппозиции любят обвинять его в воровстве. Однако, по словам белорусского лидера, в наше время спрятать поток доходов невозможно. Глава государства предложил таким оппозиционерам забрать все его деньги. По словам Лукашенко, многие считают, что если у человека есть власть, то он обязательно ворует, но это не так.

"Факты на стол. Если вы меня в чём-то обвиняете, <...> так докажите это. Вторую тему взяли: раз "вор" не проходит, значит, здоровье <...> Меня "хоронят" уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем", — сказал Лукашенко.