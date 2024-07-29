Песков объяснил слова Лукашенко о "проблемных" вопросах с Россией
Песков: Рабочие моменты постоянно решаются правительствами РФ и Белоруссии
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Россия и Белоруссия находятся в тесном постоянном контакте, поэтому на повестке огромное число обсуждаемых вопросов, которые решаются в том числе на уровне правительств обеих стран. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о "проблемных" вопросах с РФ.
"У нас настолько многогранные двусторонние отношения, всё-таки мы находимся в Союзном государстве, и у нас действительно очень многопрофильные отношения, они очень интенсивные, они широки по объёму, по набору тем, поэтому неизбежны какие-то рабочие моменты, которые в постоянном режиме решаются нашими правительствами", — пояснил он.
Напомним, 25 июля Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам. Там лидеры двух стран посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, где прошёл молебен о русских воинах, и осмотрели другие достопримечательности. Темы переговоров не назывались. Позже Лукашенко рассказал, что много времени было посвящено обсуждению безопасности. Он также добавил что надеется на решение "проблемных вопросов" уже к осени.