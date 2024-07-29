Песков объяснил слова Лукашенко о "проблемных" вопросах с Россией

Россия и Белоруссия находятся в тесном постоянном контакте, поэтому на повестке огромное число обсуждаемых вопросов, которые решаются в том числе на уровне правительств обеих стран. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о "проблемных" вопросах с РФ.

"У нас настолько многогранные двусторонние отношения, всё-таки мы находимся в Союзном государстве, и у нас действительно очень многопрофильные отношения, они очень интенсивные, они широки по объёму, по набору тем, поэтому неизбежны какие-то рабочие моменты, которые в постоянном режиме решаются нашими правительствами", — пояснил он.