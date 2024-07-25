Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на острове Валаам, где расположен Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул Первого".

Напомним, президент Белоруссии прибыл в четверг, 25 июля, с рабочим визитом в Россию. Борт белорусского лидера совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, где его встретил губернатор Северной столицы Александр Беглов. О скорой встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина стало известно 13 июля. Что будут обсуждать лидеры, не уточнялось.