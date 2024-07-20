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20 июля, 07:19

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием работы на должности президента Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента Белоруссии. Глава государства отметил, что с именем его коллеги связана вся новейшая история республики, ознаменованная построением современных институтов власти и успехами в социальной и экономической сферах.

"Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников", — добавил Путин.

Вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений, сотрудничество между нашими странами, становление Союзного государства и продвижение интеграции трудно переоценить, отметил Путин. Глава российского государства надеется на продолжение конструктивного диалога и работы на благо братских народов РФ и Белоруссии.

"От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. С уважением, Владимир Путин", — заключил российский лидер.

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Ранее в Кремле пролили свет на сроки ближайшей встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, об этом будет сообщено своевременно.

Матвей Константинов
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