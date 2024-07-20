Путин поздравил Лукашенко с 30-летием работы на должности президента Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента Белоруссии. Глава государства отметил, что с именем его коллеги связана вся новейшая история республики, ознаменованная построением современных институтов власти и успехами в социальной и экономической сферах.

"Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников", — добавил Путин.

Вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений, сотрудничество между нашими странами, становление Союзного государства и продвижение интеграции трудно переоценить, отметил Путин. Глава российского государства надеется на продолжение конструктивного диалога и работы на благо братских народов РФ и Белоруссии.

"От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. С уважением, Владимир Путин", — заключил российский лидер.