Путин и Лукашенко обсудили с силовиками безопасность в ходе закрытой встречи на Валааме
Лукашенко рассказал, что обсуждал безопасность на встрече с Путиным на Валааме
Александр Лукашенко и Владимир Путин на Валааме. Фото © Telegram / Кремль. Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что главной темой его встречи в закрытом формате с российским лидером Владимиром Путиным были вопросы, касающиеся безопасности. Об этом сообщает агентство БелТА.
"Они [переговоры] закрытый характер носили. Все силовые структуры и министры подключены, министерство иностранных дел — по определённым вопросам", — отметил Лукашенко на совещании по международным темам.
Глава государства добавил, что во время встречи с Путиным на Валааме также было найдено взаимопонимание по всем вопросам повестки и никаких прений не возникло.
Напомним, 25 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на острове Валаам. Там лидеры двух стран посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, где прошёл молебен о русских воинах, и осмотрели другие достопримечательности. Темы переговоров не назывались.