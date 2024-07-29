Путин и Лукашенко обсудили с силовиками безопасность в ходе закрытой встречи на Валааме Лукашенко рассказал, что обсуждал безопасность на встрече с Путиным на Валааме 29 июля, 09:55 Александр Лукашенко и Владимир Путин на Валааме. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что главной темой его встречи в закрытом формате с российским лидером Владимиром Путиным были вопросы, касающиеся безопасности. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Они [переговоры] закрытый характер носили. Все силовые структуры и министры подключены, министерство иностранных дел — по определённым вопросам", — отметил Лукашенко на совещании по международным темам.

Глава государства добавил, что во время встречи с Путиным на Валааме также было найдено взаимопонимание по всем вопросам повестки и никаких прений не возникло.

Авторы Татьяна Миссуми