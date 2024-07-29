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Путин и Лукашенко обсудили с силовиками безопасность в ходе закрытой встречи на Валааме

Лукашенко рассказал, что обсуждал безопасность на встрече с Путиным на Валааме

29 июля, 09:55
Александр Лукашенко и Владимир Путин на Валааме. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Александр Лукашенко и Владимир Путин на Валааме. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что главной темой его встречи в закрытом формате с российским лидером Владимиром Путиным были вопросы, касающиеся безопасности. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Они [переговоры] закрытый характер носили. Все силовые структуры и министры подключены, министерство иностранных дел — по определённым вопросам", — отметил Лукашенко на совещании по международным темам.

Глава государства добавил, что во время встречи с Путиным на Валааме также было найдено взаимопонимание по всем вопросам повестки и никаких прений не возникло.

Лукашенко рассказал, как Путин провёл ему экскурсию по Валааму
Лукашенко рассказал, как Путин провёл ему экскурсию по Валааму

Напомним, 25 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на острове Валаам. Там лидеры двух стран посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, где прошёл молебен о русских воинах, и осмотрели другие достопримечательности. Темы переговоров не назывались.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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