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27 июля, 08:31

Песков рассказал Life.ru, зачем Путин встретился с Лукашенко на Валааме

Александр Лукашенко и Владимир Путин на Валааме. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Александр Лукашенко и Владимир Путин на Валааме. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на острове Валаам носила характер рабочего дня в неформальной обстановке. Об этом в беседе с Life.ru пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Наш корреспондент поинтересовался у Пескова, можно ли считать неформальную встречу Путина с Лукашенко небольшим рабочим отпуском.

"Скорее, работа в неформальной обстановке", — ответил представитель Кремля.

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Напомним, что 25 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на острове Валаам. Там лидеры двух стран посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, где прошёл молебен о русских воинах, отдавших жизнь за веру и Отечество. На следующий день политики прогулялись по острову, осмотрев святые места. Белорусский лидер был несколько измотан жаркой погодой.

Александр Юнашев
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