В Кремле заявили, что не носят "розовых очков" в отношении Трампа
Песков — о словах Помпео про ленд-лиз для Киева: В Кремле не носят розовых очков
В Кремле не питают иллюзий относительно политического истеблишмента Соединённых Штатов. С таким заявлением на брифинге выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова экс-госсекретаря США Майка Помпео о том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах может одобрить ленд-лиз для Киева на 500 миллиардов долларов.
"Мы никогда не носили и не носим розовые очки. <...> Этот упомянутый вами один из кандидатов в президенты США (Дональд Трамп — прим. Life.ru) является представителем политической элиты США, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии", — пояснил пресс-секретарь президента РФ.
Песков также подчеркнул, что санкционная гонки со стороны США началась ещё при Трампе у власти. Несмотря на то, что он проявляет чуть больше политической мудрости, республиканец практически ничем не отличается от всех остальных представителей американской политической элиты, отметил пресс-секретарь главы государства.
Напомним, что на недавнем митинге в Мичигане Дональд Трамп вновь заявил о намерении прекратить конфликт на Украине. Ранее политик заявлял, что после победы на выборах "решит ужасный украинский кризис ещё до входа в Овальный кабинет". Накануне в журнале The Wall Street Journal была опубликована колонка бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Он заявил, что Трамп при победе на выборах может разработать план ленд-лиза для Украины на сумму 500 миллиардов долларов, чтобы увеличить поставки оружия киевскому режиму.
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