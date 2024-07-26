В Кремле не питают иллюзий относительно политического истеблишмента Соединённых Штатов. С таким заявлением на брифинге выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова экс-госсекретаря США Майка Помпео о том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах может одобрить ленд-лиз для Киева на 500 миллиардов долларов.

"Мы никогда не носили и не носим розовые очки. <...> Этот упомянутый вами один из кандидатов в президенты США (Дональд Трамп — прим. Life.ru) является представителем политической элиты США, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии", — пояснил пресс-секретарь президента РФ.