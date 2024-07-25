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25 июля, 16:54

"Россия — военная машина": Трамп вновь предрёк Зеленскому участь Гитлера и Наполеона

Трамп сказал Зеленскому, что РФ — военная машина, победившая Наполеона и Гитлера

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News вновь напомнил Зеленскому о судьбе Гитлера и Наполеона. Таким образом он аргументировал необходимость наконец закончить развернувшийся украинский конфликт, иначе для Зеленского всё завершится так же, как и для вышеупомянутых исторических персонажей.

Трамп вновь напомнил Зеленскому о судьбе Гитлера и Наполеона. Видео © Fox News

"У нас состоялся телефонный звонок с Владимиром Зеленским, и мы хорошо поговорили. Я сказал ему, что мы должны закончить эту войну. Вы столкнулись с военной машиной. Они (Россия. — Прим. Life.ru) победили Гитлера и Наполеона. К тому же весеннее наступление так и не наступило. И я сказал, что у русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Мы должны закончить войну", сказал Трамп во время беседы с телеканалом.

Также он вновь обвинил своего преемника в Белом доме Джо Байдена в том, что тот допустил этот конфликт.

Напомним, что похожее заявление Трамп уже делал в начале года. Тогда же он подчеркнул, что Россия обладает гораздо большими территориями, чем европейские страны. В связи с этим политик призвал союзников США по НАТО увеличить расходы на оборону.

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Ранее Life.ru писал, что между Трампом и Зеленским состоялся телефонный разговор. Во время беседы Зеленский поздравил американского политика с успешной предвыборной кампанией. Трамп же заявил, что принесёт "мир во всём мире" и положит конец конфликту на Украине. После разговора в офисе Зеленского понадеялись на визит Трампа на Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Мария Любицкая
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