Чёткий сигнал Трампа Зеленскому вызвал переполох в Киеве, заявили в Британии

Выбор Джея Ди Вэнса как кандидата в вице-президенты при Дональде Трампе сигнализирует Владимиру Зеленскому о том, как именно будет решён украинский конфликт. Об этом пишет британское издание Express.

"Выбрав Джея Ди Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента, Трамп послал ещё один чёткий сигнал относительно того, как он будет решать конфликт", — говорится в статье.

Известно, что Вэнс является противником поставок военной помощи Украине. Он уверен, что у США нет веских причин заниматься этим.