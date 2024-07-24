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24 июля, 13:12

Чёткий сигнал Трампа Зеленскому вызвал переполох в Киеве, заявили в Британии

Express: Выбором Вэнса Трамп показал, как станет решать конфликт на Украине

Выбор Джея Ди Вэнса как кандидата в вице-президенты при Дональде Трампе сигнализирует Владимиру Зеленскому о том, как именно будет решён украинский конфликт. Об этом пишет британское издание Express.

"Выбрав Джея Ди Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента, Трамп послал ещё один чёткий сигнал относительно того, как он будет решать конфликт", — говорится в статье.

Известно, что Вэнс является противником поставок военной помощи Украине. Он уверен, что у США нет веских причин заниматься этим.

Геополитический аналитик Мэтт Шумейкер прогнозирует, что в случае прихода Трампа к власти вся тяжесть, связанная с поставками оружия Киеву, ляжет на плечи Евросоюза. Однако военно-промышленный комплекс стран ЕС не располагает мощностями, которые могли бы полностью удовлетворить потребности ВСУ, подчёркивает эксперт.

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Напомним, ранее Зеленский обвинил Вэнса в том, что у того полностью отсутствует правильное, по мнению Киева, видение ситуации. Однако кандидат в вице-президенты не забывает, что Украина должна самостоятельно, без помощи НАТО решать все свои внешнеполитические проблемы, поскольку вмешательство альянса всегда повышает риск большой войны с Россией.

Обложка ©

ТАСС / АР / Carlos Osorio

Николай Рюмин
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