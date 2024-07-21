Сенатор Вэнс: США не обязательно участвовать в каждом конфликте на планете

США вовсе не обязательно так или иначе принимать участие в каждом конфликте в мире. Такое мнение высказал кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс, чьи слова приводит The Washington Post.

"Порой, друзья, это не наше дело и надо держаться от него подальше", — считает Вэнс.

Вэнс отметил, что укрепление обороноспособности является необходимостью для такого государства, как Соединённые Штаты, и в этом нет ничего криминального. По его словам, несмотря на то что Штаты хорошо себя проявляют в боевых действиях, Вашингтону не стоит сломя голову нести своё оружие, технику и солдат к алтарю любого военного конфликта на земном шаре.