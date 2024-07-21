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21 июля, 12:03

Сенатор Вэнс: США не обязательно участвовать в каждом конфликте на планете

США вовсе не обязательно так или иначе принимать участие в каждом конфликте в мире. Такое мнение высказал кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс, чьи слова приводит The Washington Post.

"Порой, друзья, это не наше дело и надо держаться от него подальше", считает Вэнс.

Вэнс отметил, что укрепление обороноспособности является необходимостью для такого государства, как Соединённые Штаты, и в этом нет ничего криминального. По его словам, несмотря на то что Штаты хорошо себя проявляют в боевых действиях, Вашингтону не стоит сломя голову нести своё оружие, технику и солдат к алтарю любого военного конфликта на земном шаре.

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Такой же политики Вэнс придерживается и в отношении Украины, любую победу которой в конфликте с Россией нынешнее руководство США почему-то считает билетом в ту самую американскую мечту. Из-за этого Владимир Зеленский обвиняет американского сенатора в том, что у того полностью отсутствует правильное, по мнению украинского политика, видение ситуации. Однако кандидат в вице-президенты не забывает того, что Украина должна самостоятельно, без помощи НАТО решать все свои внешнеполитические проблемы, поскольку вмешательство альянса всегда повышает риск большой войны с Россией.

Обложка ©

ТАСС / АР / Michael Conroy

Владимир Озеров
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