Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс в бытность сенатора более года задерживал утверждение в должности 30 американских послов из-за их отношения к популяризации ЛГБТ*-идеологии. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на опросники политика, предназначенные для дипломатов.

Так, у претендентов спрашивалось, увеличат ли они количество "гендерно-нейтральных туалетов" в посольствах, повысят ли финансирование для "гендерного перехода" своих сотрудников и поднимут ли флаги ЛГБТ* над дипломатическими миссиями во время проведения "прайдов".

Кроме того, в документе спрашивается, как послы будут объяснять продвижение ЛГБТ* в государствах, с которыми Штаты стараются наладить более тесные отношения, но они придерживаются традиционных ценностей. По данным издания, в Государственном департаменте Вэнс всегда считался "единственным и самым серьёзным препятствием" для утверждения послов Сенатом.

Более того, в консервативных кругах поддерживают позицию Вэнса, так как, считают они, Вашингтон продвигает левые идеи в африканских, азиатских и латиноамериканских странах, где сильны традиционные ценности, в ущерб своим национальным интересам. Источники указывают, что такая скрупулёзность политика в вопросе выбора послов говорит о его убеждённости в "заражённости" дипломатов "вирусом высокомерия на культурной почве" и это необходимо искоренить.