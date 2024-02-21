"Это военная машина": Трамп напомнил о том, кто расправился с Гитлером и Наполеоном

Помимо того, миллиардер подчеркнул, что Россия обладает гораздо большими территориями, чем европейские страны. В связи с этим он ещё раз напомнил союзникам США по НАТО, что им следует увеличить расходы на оборону. В то же время Трамп отметил, что на сегодняшний день разница между тратами Вашингтона и Брюсселя на эту статью расходов составляет 150 миллиардов долларов.