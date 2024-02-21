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21 февраля, 03:40

"Это военная машина": Трамп напомнил о том, кто расправился с Гитлером и Наполеоном

Трамп: Россия — это военная машина, победившая Гитлера и Наполеона

Экс-глава Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал "противостояние" между европейскими союзниками Вашингтона по Североатлантическому альянсу и Москвой. Как заявил 45-й президент США в эфире Fox News, Россия является "военной машиной", которая победила Гитлера и Наполеона.

"Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина", — заявил Трамп.

Помимо того, миллиардер подчеркнул, что Россия обладает гораздо большими территориями, чем европейские страны. В связи с этим он ещё раз напомнил союзникам США по НАТО, что им следует увеличить расходы на оборону. В то же время Трамп отметил, что на сегодняшний день разница между тратами Вашингтона и Брюсселя на эту статью расходов составляет 150 миллиардов долларов.

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Ранее Life.ru писал, что заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс счёл ужасающими слова Трампа об отказе защищать союзников по Североатлантическому альянсу от гипотетического нападения РФ в случае неоплаты "счетов".

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Flickr / Trump White House Archived

Алексей Соловьёв
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