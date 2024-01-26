В США назвали важное решение Трампа, приблизившее победу России на Украине

Позиция бывшего президента США Дональда Трампа по поддержке Украины приближает победу России, пишет The Washington Post. Издание имеет в виду сделку о предоставлении финансирования Незалежной в обмен на защиту американских границ. Указывается, что её будущее осложнено.

Так, республиканцы неохотно согласились на соглашение и были близки к его заключению, однако критика со стороны бывшего лидера Штатов повлияла на позицию многих членов партии. По мнению ведущего переговорщика от демократов сенатора Криса Мёрфи, если сделка сорвётся, то РФ победит на Украине, а Европа "окажется под угрозой".