Соединённые Штаты не смогут ремонтировать поставленную ВСУ технику, как того и опасался Владимир Зеленский. Об этом сообщил Business Insider.

"Пентагон заявил, что американское оружие на Украине выходит из строя, потому что он не может помочь ВСУ отремонтировать его", — сказано в материале.

Объясняется это отказом Конгресса в дополнительном финансировании, что ставит под вопрос не только новую помощь, но и поддержку уже переданной техники и оборудования. Из-за недостаточного обеспечения украинские военные сворачивают операции на передовой.

Зеленский в интервью Business Insider на прошлой неделе уже сокрушался по этому поводу. По его словам, отсутствие поддержки партнёров обернётся нехваткой артиллерии, зенитных ракет и большим количеством убитых и раненых.