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24 января, 22:46

Операции на передовой сворачиваются: США делают явью опасения Зеленского

BI: США из-за нехватки средств не смогут ремонтировать поставленную ВСУ технику

Соединённые Штаты не смогут ремонтировать поставленную ВСУ технику, как того и опасался Владимир Зеленский. Об этом сообщил Business Insider.

"Пентагон заявил, что американское оружие на Украине выходит из строя, потому что он не может помочь ВСУ отремонтировать его", — сказано в материале.

Объясняется это отказом Конгресса в дополнительном финансировании, что ставит под вопрос не только новую помощь, но и поддержку уже переданной техники и оборудования. Из-за недостаточного обеспечения украинские военные сворачивают операции на передовой.

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Зеленский в интервью Business Insider на прошлой неделе уже сокрушался по этому поводу. По его словам, отсутствие поддержки партнёров обернётся нехваткой артиллерии, зенитных ракет и большим количеством убитых и раненых.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обнародовал полное отчаяния послание с фронта. По его словам, военные жалуются на нехватку людей и средств и заявляют, что у них больше нет возможности наступать.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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