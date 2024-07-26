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26 июля, 06:55

Помпео заявил, что Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Киева

Кандидат в президенты США Дональд Трамп при победе на выборах может разработать план ленд-лиза для Украины на сумму 500 миллиардов долларов, чтобы увеличить поставки оружия киевскому режиму. С таким мнением выступил бывший госсекретарь Штатов, экс-директор ЦРУ Майк Помпео в газете The Wall Street Journal.

Помпео считает, что данная программа поможет Украине получить столько денег, сколько им нужно на покупку любого американского оружия, а также использовать его по своему усмотрению. Для Америки же это возможность увеличить темпы оборонной промышленности.

По мнению экс-госсекретаря США, данные действия позволят Трампу диктовать свои условия о немедленном прекращении конфликта на Украине.

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Напомним, что на недавнем митинге в Мичигане Дональд Трамп снова заявил о намерении прекратить конфликт на Украине. Ранее политик заявлял, что после победы на выборах решит ужасный украинский кризис "до входа в Овальный кабинет". На данный момент шансы победить в предвыборной гонке у Трампа и кандидата от демократов Камалы Харрис равны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

Николай Рюмин
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