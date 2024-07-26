Помпео заявил, что Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Киева

Кандидат в президенты США Дональд Трамп при победе на выборах может разработать план ленд-лиза для Украины на сумму 500 миллиардов долларов, чтобы увеличить поставки оружия киевскому режиму. С таким мнением выступил бывший госсекретарь Штатов, экс-директор ЦРУ Майк Помпео в газете The Wall Street Journal.

Помпео считает, что данная программа поможет Украине получить столько денег, сколько им нужно на покупку любого американского оружия, а также использовать его по своему усмотрению. Для Америки же это возможность увеличить темпы оборонной промышленности.