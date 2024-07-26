Опрос показал уровень поддержки Трампа и Харрис среди американцев

Кандидат на высший государственный пост от Демократической партии США и по совместительству действующий вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис отстаёт по уровню поддержки граждан от 45-го американского лидера Дональда Трампа меньше, чем нынешний хозяин Белого дома Джо Байден. Как пишет газета The New York Times (NYT), об этом говорят результаты соответствующего исследования, которое провели её корреспонденты совместно со специалистами из Siena College.

Они опросили 1142 американца с 22-го по 24 июля, чтобы узнать, кого именно граждане США хотят видеть больше на посту президента страны. Так, 48% избирателей сообщили, что готовы отдать свой голос за республиканца, а 47% респондентов — за Харрис.

Журналисты напомнили, что в начале июля после дебатов Трампа с Байденом они проводили похожий опрос. В материале говорится, что с того момента текущий показатель является существенным ростом для демократов.