Раскрыта дата первых дебатов между Трампом и Харрис
Politico: Дебаты между Трампом и Харрис состоятся 10 сентября
Кандидаты в президенты Дональд Трамп (республиканец) и Камала Харрис (демократ). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, © Wikipedia / Lawrence Jackson
Дебаты между Дональдом Трампом и наиболее вероятным кандидатом от Демпартии на замену Джо Байдену Камалой Харрис пройдут 10 сентября на телеканале ABC. Об этом сообщает Politico.
Ранее республиканец выступал за дебаты на телеканале Fox News, но потом заявил, что готов участвовать в них где угодно. Политик согласен провести даже несколько подобных встреч, ведь, по его мнению, выступление Байдена и Харрис ничем не будут отличаться, поэтому его победа уже обеспечена.
"Она ничем не будет отличаться, потому что у них одинаковая политика", — считает республиканец.
Напомним, что предыдущие дебаты Трампа состоялись 28 июня, ему оппонировал Джо Байден. Для действующего президента Штатов они прошли, мягко говоря, неважно — политик выглядел растерянным и потерявшимся, что моментально сказалось на его рейтинге: он стремительно обвалился после завершения мероприятия. На фоне провалов в дебатах, покушения на Трампа, которое подняло его рейтинг, и проблем со здоровьем Байден решил выйти из президентской гонки. Его место заняла вице-президент Камала Харрис, которая, по данным социологов, опережает Трампа перед ноябрьскими выборами.