Раскрыта дата первых дебатов между Трампом и Харрис

Дебаты между Дональдом Трампом и наиболее вероятным кандидатом от Демпартии на замену Джо Байдену Камалой Харрис пройдут 10 сентября на телеканале ABC. Об этом сообщает Politico .

Ранее республиканец выступал за дебаты на телеканале Fox News, но потом заявил, что готов участвовать в них где угодно. Политик согласен провести даже несколько подобных встреч, ведь, по его мнению, выступление Байдена и Харрис ничем не будут отличаться, поэтому его победа уже обеспечена.