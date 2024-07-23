Глава Секретной службы США лишилась поста из-за скандала после стрельбы на Трампа
Глава Секретной службы США Читл подала в отставку из-за покушения на Трампа
Директор Секретной службы США Кимберли Читл. Обложка © ТАСС / CNP
Глава Секретной службы США Кимберли Читл, которая признала вину спецслужб в связи с покушением на американского экс-президента Дональда Трампа, подала в отставку. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на некий источник.
По данным издания, новости об отставке появились сразу после слушания в Палате представителей, на котором обсуждались меры безопасности на митинге, где стреляли в Трампа. Во время обсуждений она подверглась жёсткой критике. Однако даже тогда она говорила о невозможности ухода, так как является "наиболее квалифицированным лицом" для данной должности.
"Однако во вторник Читл написал в письме сотрудникам Секретной службы: "В свете последних событий я с тяжёлым сердцем приняла трудное решение уйти с поста вашего директора", — приводит издание отрывок из заявления главы спецслужбы.
Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа покушались 13 июля. Пуля проскочила мимо головы, но задела ухо. Преступника Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте. В США теперь не считают, что высказывания Трампа, в частности в вопросе отношений с Россией, станут причиной для новых покушений на его жизнь. Ранее Читл заявляла, что не собирается подавать в отставку, однако признала свою ответственность за происшествие.