Глава Секретной службы США лишилась поста из-за скандала после стрельбы на Трампа

Глава Секретной службы США Кимберли Читл, которая признала вину спецслужб в связи с покушением на американского экс-президента Дональда Трампа, подала в отставку. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на некий источник.

По данным издания, новости об отставке появились сразу после слушания в Палате представителей, на котором обсуждались меры безопасности на митинге, где стреляли в Трампа. Во время обсуждений она подверглась жёсткой критике. Однако даже тогда она говорила о невозможности ухода, так как является "наиболее квалифицированным лицом" для данной должности.