В США боятся новых покушений на убийство Трампа
Экс-помощник Рейгана Робертс допустил, что Трампа вновь попытаются убить
Не исключено, что высказывания кандидата на пост президента США Дональда Трампа, в частности в вопросе отношений с Россией, станут причиной для новых покушений на его жизнь. Об этом заявил экс-помощник министра финансов в администрации 40-го американского лидера Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"Я ожидаю, что будут ещё покушения на жизнь Трампа", — цитирует бывшего чиновника РИА "Новости".
По его мнению, Трамп является угрозой для так называемого deep state — "глубинного государства", по слухам, закулисно управляющего США. Так, когда республиканец в 2016 году заговорил о том, что хочет наладить отношения с Москвой, то тем самым подставил под удар бюджеты и мощь военно-силового комплекса, которому очень выгодна Россия в качестве врага. А управлявший в тот момент ЦРУ Джон Бреннан после такого даже окрестил Трампа "предателем Америки". Все эти обстоятельства сделали правящий истеблишмент врагом политика, добавил Робертс.
Собеседник агентства напомнил, что уголовные дела против кандидата от Республиканской партии не принесли ожидаемого результата и, наоборот, привели к росту его поддержки среди населения. Поэтому в deep state решили разобраться с помехой путём её устранения. Но и тут они получили не то, что хотели: после попытки убийства рейтинги Трампа возросли ещё сильнее.
Напомним, что попытка убить бывшего президента Штатов Дональда Трампа состоялась 13 июля. Гражданин США по имени Томас Мэтью Крукс забрался с винтовкой на крышу одного из зданий рядом со сценой, где выступал политик, и совершил несколько выстрелов. Трамп получил лишь незначительную рану уха, а злоумышленник был убит на месте. Следствие работает над получением доступа к аккаунтам Крукса на зарубежных платформах, защищённых шифрованием. Известно, что несостоявшийся убийца перед покушением изучал территорию с помощью беспилотников.
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