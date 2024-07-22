В США боятся новых покушений на убийство Трампа

Не исключено, что высказывания кандидата на пост президента США Дональда Трампа, в частности в вопросе отношений с Россией, станут причиной для новых покушений на его жизнь. Об этом заявил экс-помощник министра финансов в администрации 40-го американского лидера Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

"Я ожидаю, что будут ещё покушения на жизнь Трампа", — цитирует бывшего чиновника РИА "Новости".

По его мнению, Трамп является угрозой для так называемого deep state — "глубинного государства", по слухам, закулисно управляющего США. Так, когда республиканец в 2016 году заговорил о том, что хочет наладить отношения с Москвой, то тем самым подставил под удар бюджеты и мощь военно-силового комплекса, которому очень выгодна Россия в качестве врага. А управлявший в тот момент ЦРУ Джон Бреннан после такого даже окрестил Трампа "предателем Америки". Все эти обстоятельства сделали правящий истеблишмент врагом политика, добавил Робертс.