Использовал дрон для разведки: В США раскрыли новые подробности о подготовке покушения на Трампа

Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс за несколько часов до начала мероприятия запустил дрон над местом проведения предвыборного митинга. Таким образом злоумышленник исследовал территорию, сообщает The Wall Street Journal.

Крукс запускал дрон несколько раз, чтобы получше изучить местность выставочного комплекса. Также он сам заранее приезжал и осматривал площадку. В автомобиле нападавшего обнаружили взрывчатку, бронежилет и около ста патронов. СМИ предполагают, что он хотел устроить теракт.