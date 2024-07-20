Использовал дрон для разведки: В США раскрыли новые подробности о подготовке покушения на Трампа
WSJ: Стрелявший в Трампа изучил местность заранее с помощью дрона
Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс за несколько часов до начала мероприятия запустил дрон над местом проведения предвыборного митинга. Таким образом злоумышленник исследовал территорию, сообщает The Wall Street Journal.
"Томас Мэтью Крукс запустил беспилотник по запрограммированной траектории полёта ранее днём 13 июля, чтобы изучить территорию выставочного комплекса Butler Farm Show перед злополучным митингом Трампа, сообщили чиновники", — пишет издание.
Крукс запускал дрон несколько раз, чтобы получше изучить местность выставочного комплекса. Также он сам заранее приезжал и осматривал площадку. В автомобиле нападавшего обнаружили взрывчатку, бронежилет и около ста патронов. СМИ предполагают, что он хотел устроить теракт.
Напомним, 13 июля на жизнь Дональда Трампа было совершено покушение. Томас Мэтью Крукс прятался с винтовкой на крыше близлежащего здания и сделал несколько выстрелов. Бывший президент США отделался незначительным ранением уха, нападавшего застрелили на месте. На фоне покушения глава Секретной службы Кимберли Читл признала ответственность за безопасность Трампа, однако отказалась уходить в отставку. Следствие пытается получить доступ к аккаунтам Крукса на зарубежных зашифрованных платформах.
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