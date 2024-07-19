У совершившего покушение на Трампа было три зашифрованных аккаунта, пишут СМИ
CBS News: ФБР не может вскрыть аккаунты Крукса на зарубежных платформах
Томас Мэтью Крукс. Обложка © X / Poirot
Следствие пытается получить доступ к аккаунтам Томаса Мэтью Крукса на зарубежных зашифрованных платформах. Об этом представители Секретной службы и Федерального бюро безопасности (ФСБ) сообщили членам Конгресса и Сената США, передаёт телеканал CBS News со ссылкой на источники.
"Докладчики сообщили конгрессменам, что всё ещё пытаются получить доступ к <...> зарубежным зашифрованным платформам, которыми Крукс пользовался на своём телефоне", — говорится в сообщении.
По словам источников телеканала, речь идёт о трёх профилях молодого человека, совершившего покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Сколько времени займёт расшифровка, не уточняется.
Напомним, 13 июля бывший президент США Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, засевший с винтовкой на крыше здания неподалёку. Политик получил незначительное ранение уха, нападавшего ликвидировали на месте. Выяснилось, что Крукс намекал в Сети на свои планы незадолго до покушения.