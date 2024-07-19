У совершившего покушение на Трампа было три зашифрованных аккаунта, пишут СМИ

Следствие пытается получить доступ к аккаунтам Томаса Мэтью Крукса на зарубежных зашифрованных платформах. Об этом представители Секретной службы и Федерального бюро безопасности (ФСБ) сообщили членам Конгресса и Сената США, передаёт телеканал CBS News со ссылкой на источники.

"Докладчики сообщили конгрессменам, что всё ещё пытаются получить доступ к <...> зарубежным зашифрованным платформам, которыми Крукс пользовался на своём телефоне", — говорится в сообщении.