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19 июля, 05:17

У совершившего покушение на Трампа было три зашифрованных аккаунта, пишут СМИ

CBS News: ФБР не может вскрыть аккаунты Крукса на зарубежных платформах

Томас Мэтью Крукс. Обложка © X / Poirot

Томас Мэтью Крукс. Обложка © X / Poirot

Следствие пытается получить доступ к аккаунтам Томаса Мэтью Крукса на зарубежных зашифрованных платформах. Об этом представители Секретной службы и Федерального бюро безопасности (ФСБ) сообщили членам Конгресса и Сената США, передаёт телеканал CBS News со ссылкой на источники.

"Докладчики сообщили конгрессменам, что всё ещё пытаются получить доступ к <...> зарубежным зашифрованным платформам, которыми Крукс пользовался на своём телефоне", — говорится в сообщении.

По словам источников телеканала, речь идёт о трёх профилях молодого человека, совершившего покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Сколько времени займёт расшифровка, не уточняется.

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Напомним, 13 июля бывший президент США Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, засевший с винтовкой на крыше здания неподалёку. Политик получил незначительное ранение уха, нападавшего ликвидировали на месте. Выяснилось, что Крукс намекал в Сети на свои планы незадолго до покушения.

Матвей Константинов
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