"Лидер нации": Карлсон считает, что после покушения на Трампа всё изменилось

В городе Милуоки, расположенном в штате Висконсин, проходит последний день съезда Республиканской партии США. Во время этого мероприятия экс-хедлайнер Fox News Такер Карлсон заявил, что после покушения 45-й американский президент Дональд Трамп стал лидером нации.

"После этого всё изменилось. Это уже не тот человек, он больше не просто кандидат от политической партии, бывший президент или будущий президент, это лидер нации", — заявил журналист.