"Лидер нации": Карлсон считает, что после покушения на Трампа всё изменилось
Журналист Такер Карлсон: Трамп после покушения на него стал лидером нации
В городе Милуоки, расположенном в штате Висконсин, проходит последний день съезда Республиканской партии США. Во время этого мероприятия экс-хедлайнер Fox News Такер Карлсон заявил, что после покушения 45-й американский президент Дональд Трамп стал лидером нации.
"После этого всё изменилось. Это уже не тот человек, он больше не просто кандидат от политической партии, бывший президент или будущий президент, это лидер нации", — заявил журналист.
Напомним, что 13 июля на Дональда Трампа была совершена попытка покушения. Сам он заявил по этому поводу, что его спасло чудо. Уже через пару дней политик прибыл в Милуоки, где был запланирован съезд Республиканской партии США. Там Трамп стал официальным кандидатом на предстоящие в ноябре текущего года президентские выборы в Соединённых Штатах от этой политической силы. Помимо того, миллиардер на съезде выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.
Flickr / Trump White House Archived