Дональд Трамп прибыл в Милуоки на съезд Республиканской партии США

Сын 45-го американского лидера Дональда Трампа Эрик сообщил, что его отец прибыл в город Милуоки, расположенный в штате Висконсин, где должен состояться съезд Республиканской партии США. Об этом родственник бывшего хозяина Белого дома написал на своей странице в социальной сети Х.

"Приземление в Милуоки с Дональдом Трампом", — написал Эрик Трамп.

Помимо того, он прикрепил к публикации видеозапись. На ней можно увидеть из кабины воздушного судна, как приземляется самолёт.