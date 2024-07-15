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15 июля, 01:30

Дональд Трамп прибыл в Милуоки на съезд Республиканской партии США

Эрик Трамп сообщил, что его отец прибыл в Милуоки на съезд республиканцев

Сын 45-го американского лидера Дональда Трампа Эрик сообщил, что его отец прибыл в город Милуоки, расположенный в штате Висконсин, где должен состояться съезд Республиканской партии США. Об этом родственник бывшего хозяина Белого дома написал на своей странице в социальной сети Х.

"Приземление в Милуоки с Дональдом Трампом", — написал Эрик Трамп.

Помимо того, он прикрепил к публикации видеозапись. На ней можно увидеть из кабины воздушного судна, как приземляется самолёт.

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Напомним, что Дональд Трамп уже показывался на публике после стрельбы в Пенсильвании. Так, замначальника коммуникаций миллиардера Марго Мартин опубликовала видео, на котором кандидат в президенты Соединённых Штатов выходит из самолёта в аэропорту Нью-Джерси.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Алексей Соловьёв
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