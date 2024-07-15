Дональд Трамп прибыл в Милуоки на съезд Республиканской партии США
Эрик Трамп сообщил, что его отец прибыл в Милуоки на съезд республиканцев
Сын 45-го американского лидера Дональда Трампа Эрик сообщил, что его отец прибыл в город Милуоки, расположенный в штате Висконсин, где должен состояться съезд Республиканской партии США. Об этом родственник бывшего хозяина Белого дома написал на своей странице в социальной сети Х.
"Приземление в Милуоки с Дональдом Трампом", — написал Эрик Трамп.
Помимо того, он прикрепил к публикации видеозапись. На ней можно увидеть из кабины воздушного судна, как приземляется самолёт.
Напомним, что Дональд Трамп уже показывался на публике после стрельбы в Пенсильвании. Так, замначальника коммуникаций миллиардера Марго Мартин опубликовала видео, на котором кандидат в президенты Соединённых Штатов выходит из самолёта в аэропорту Нью-Джерси.
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