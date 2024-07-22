Премьер Грузии предрёк мир на Украине в случае победы Трампа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что победа Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году приведёт к окончанию конфликта на Украине. Тбилиси надеется на такой исход, поскольку это отразится положительно и на нём.

"Если Трамп победит на выборах, конфликт на Украине завершится ещё раньше и, соответственно, раньше успокоится ситуация в нашем регионе, что изменит отношение [Запада] и к нашей стране. Если в регионе будет мир, изменится и отношение к Грузии", — объяснил Кобахидзе журналистам.