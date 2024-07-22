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22 июля, 11:10

Премьер Грузии предрёк мир на Украине в случае победы Трампа

Ираклий Кобахидзе. Обложка © Wikipedia / Кабинет министров Украины

Ираклий Кобахидзе. Обложка © Wikipedia / Кабинет министров Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что победа Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году приведёт к окончанию конфликта на Украине. Тбилиси надеется на такой исход, поскольку это отразится положительно и на нём.

"Если Трамп победит на выборах, конфликт на Украине завершится ещё раньше и, соответственно, раньше успокоится ситуация в нашем регионе, что изменит отношение [Запада] и к нашей стране. Если в регионе будет мир, изменится и отношение к Грузии", — объяснил Кобахидзе журналистам.

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Напомним, что выборы президента в США пройдут 5 ноября. Действующий лидер США Джо Байден объявил о своём выходе из президентской гонки. Также он предложил выдвинуть в кандидаты вице-президента Камалу Харрис. Соперник Байдена Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера худшим руководителем страны за всю её историю, но и Харрис не считает сильным оппонентом.

Наталья Афонина
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