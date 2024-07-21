Грузинских наёмников ВСУ начали допрашивать на родине
СГБ Грузии допрашивает вернувшихся с Украины наёмников по статье о госперевороте
Важа Цецадзе (крайний справа), Надим Хмаладзе (крайний слева). Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Vaja Cecadze / ვაჟა ცეცაძე
Добровольцы из Грузии, которые принимали участие в боевых действиях на Украине против России, рассказывают, что по возвращении в страну их вызывают на допрос сотрудники грузинской Службы государственной безопасности (СГБ). Об этом заявил один из таких бойцов Надим Хмаладзе в соцсети 20 июля.
"Меня, Надима Хмаладзе, СГБ вызывает по статьям о государственном перевороте и терроризме", — написал он у себя на странице.
Кроме него в суде в Тбилиси были допрошены Важа Цецадзе и Лаша Чигладзе, являющийся участником "Антиоккупационного движения". Они оба воевала на стороне украинских войск.
"Мне сказали, что год назад было начато следствие в связи с государственным переворотом и были какие-то вопросы об этом. [Спрашивали], когда уехал, когда приехал из Украины. Были общие вопросы", — заявил Чигладзе в интервью TV Mtavari.
Его адвокат Лаша Ткешеладзе заявил, что у этого процесса исключительно политический мотив, а само дело и вовсе "абсурдное". По мнению юриста, это не имеет связи с законом, а его подопечного допросили лишь потому, что он воевал на Украине против России.
Ранее эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу заявил о том, что внешняя политика Грузии претерпела кардинальные изменения, свернув с намеченного США курса. По его словам грузинское правительство понимает, что благополучие и безопасность страны можно обеспечить, но договариваться об этом надо не с Вашингтоном, а с Москвой. В Америке раздумывали над открытием второго фронта против РФ в Грузии, однако политологи считают, что этим мечтам о новой цветной революции не суждено сбыться. Видя это, американский Госдеп прикрыл для грузин "дверь евроинтеграции", заморозив свои финансовые вливания. По их словам, Грузия свернула с "демократического пути", который Штаты уже давно считают единственно верным для любой страны.