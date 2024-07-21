Грузинских наёмников ВСУ начали допрашивать на родине

Добровольцы из Грузии, которые принимали участие в боевых действиях на Украине против России, рассказывают, что по возвращении в страну их вызывают на допрос сотрудники грузинской Службы государственной безопасности (СГБ). Об этом заявил один из таких бойцов Надим Хмаладзе в соцсети 20 июля.

"Меня, Надима Хмаладзе, СГБ вызывает по статьям о государственном перевороте и терроризме", — написал он у себя на странице.

Кроме него в суде в Тбилиси были допрошены Важа Цецадзе и Лаша Чигладзе, являющийся участником "Антиоккупационного движения". Они оба воевала на стороне украинских войск.

"Мне сказали, что год назад было начато следствие в связи с государственным переворотом и были какие-то вопросы об этом. [Спрашивали], когда уехал, когда приехал из Украины. Были общие вопросы", — заявил Чигладзе в интервью TV Mtavari.