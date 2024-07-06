"Не поняли, кто друзья": Зурабишвили обвинила Парламент Грузии в срыве совместных с США учений
Зурабишвили: Перенос учений с США угрожает обороноспособности Грузии
Саломе Зурабишвили. Обложка © TACC / AP / Irakli Gedenidze
Власти Грузии ставят под угрозу стратегическое партнёрство с Соединёнными Штатами. Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили, комментируя решение Вашингтона отложить на неопределённый срок грузино-американские военные учения.
"Наносится вред нашему стратегическому сотрудничеству с США, а это создаёт очень большую угрозу для обороноспособности Грузии. И всё потому, что наши власти не поняли, кто наши друзья, а кто враги", — сказала журналистам Зурабишвили, которая регулярно критикует грузинское правительство.
Она также предупредила, что в Грузии не будет мира, если республика окажется в изоляции, без партнёров, и не будет никакого ресурса для усиления Вооружённых сил.
Ранее сообщалось, что Пентагон отложил совместные военные учения с Грузией "Достойный партнёр" в рамках пересмотра отношений с Тбилиси. Манёвры, которые проводились в Грузии с 2016 года, в этом году должны были пройти с 25 июля по 6 августа.
Напомним, отношения между Тбилиси и странами Запада ухудшились в связи с принятием закона об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили даже наложила на него вето, но парламент его преодолел. На фоне этого в США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а Евросоюз сообщил о проблемах со вступлением в объединение из-за разногласий в ценностях.