"Не поняли, кто друзья": Зурабишвили обвинила Парламент Грузии в срыве совместных с США учений

Власти Грузии ставят под угрозу стратегическое партнёрство с Соединёнными Штатами. Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили, комментируя решение Вашингтона отложить на неопределённый срок грузино-американские военные учения.

"Наносится вред нашему стратегическому сотрудничеству с США, а это создаёт очень большую угрозу для обороноспособности Грузии. И всё потому, что наши власти не поняли, кто наши друзья, а кто враги", — сказала журналистам Зурабишвили, которая регулярно критикует грузинское правительство.

Она также предупредила, что в Грузии не будет мира, если республика окажется в изоляции, без партнёров, и не будет никакого ресурса для усиления Вооружённых сил.