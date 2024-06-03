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Регион
3 июня, 19:46

В Госдепе заявили о визовых санкциях против Грузии из-за закона об иноагентах

США хотят ввести визовые санкции против Грузии в связи с принятием там закона об иноагентах. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить", — сказал Миллер на брифинге, отметив, что пока Вашингтон не объявлял о будущих ограничениях.

Премьер Грузии назвал победой над недоброжелателями принятие закона об иноагентах
Премьер Грузии назвал победой над недоброжелателями принятие закона об иноагентах

Напомним, что законопроект об иноагентах взбудоражил грузинскую общественность, и народ вышел на улицы Тбилиси митинговать. Несмотря на протесты, 14 мая закон всё же приняли. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето в тот же день, но парламент его преодолел. Больше всего возмущались западные страны, в частности США. Там заявили, что пересматривают отношения с Тбилиси, а принятие этого документа отдалит государство от вступления в ЕС.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

Александра Мышляева
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