В Госдепе заявили о визовых санкциях против Грузии из-за закона об иноагентах

США хотят ввести визовые санкции против Грузии в связи с принятием там закона об иноагентах. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить", — сказал Миллер на брифинге, отметив, что пока Вашингтон не объявлял о будущих ограничениях.