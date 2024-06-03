Премьер Грузии назвал победой над недоброжелателями принятие закона об иноагентах

Приняв закон о прозрачности иностранного влияния, власти Грузии победили "недоброжелателей", а также отстояли суверенитет и безопасность страны. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

"С принятием закона о прозрачности выиграли только Грузия, её суверенитет и её безопасность, поэтому с принятием этого закона были побеждены только недоброжелатели нашей страны, это можно сказать однозначно", — цитирует премьер-министра телеканал Imedi.