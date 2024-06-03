Премьер Грузии назвал победой над недоброжелателями принятие закона об иноагентах
Премьер Кобахидзе: Грузия одолела недоброжелателей, приняв закон об иноагентах
Приняв закон о прозрачности иностранного влияния, власти Грузии победили "недоброжелателей", а также отстояли суверенитет и безопасность страны. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.
"С принятием закона о прозрачности выиграли только Грузия, её суверенитет и её безопасность, поэтому с принятием этого закона были побеждены только недоброжелатели нашей страны, это можно сказать однозначно", — цитирует премьер-министра телеканал Imedi.
Кобахидзе добавил, что принятие законопроекта вызвало в обществе "чрезмерные эмоции", которые были созданы искусственно. Политик также напомнил, что властям следует действовать прагматично и принимать важные решения на холодную голову.
Напомним, что грузинский законопроект об иноагентах привёл не только к бурным обсуждениям, но и к потасовкам в Парламенте Грузии, а также к народным волнениям в столице страны — Тбилиси. Это не помешало парламентариям — они приняли закон 14 мая. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето в тот же день, однако парламент его преодолел. Стоит отметить, что львиную долю возмущения по поводу закона выражали именно страны Запада, а в Соединённых Штатах даже заявили, что пересматривают отношения с Грузией, а принятие законопроекта только сделает государство дальше от вступления в Евросоюз. Тем не менее сегодня закон вступил в силу.
ТАСС / AP / Irakli Gedenidze