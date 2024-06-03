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Регион
3 июня, 07:22

Скандальный закон об иноагентах вступил в силу в Грузии

Спикер Парламента Грузии подписал закон об иноагентах, он вступил в силу

Закон об иноагентах, вызвавший массовые протесты, вступил в силу в Грузии. Документ подписал председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Сегодня я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне", — сказал Папуашвили на брифинге.

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Напомним, закон об иностранных агентах вызвал не только жаркие дискуссии и даже драки в Парламенте Грузии, но и протесты на улицах Тбилиси. Несмотря на возмущение некоторых граждан, 14 мая резонансный документ был принят. В тот же день президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но депутаты его обошли. При этом законопроект вызвал много возмущений на Западе, США даже начали пересмотр своих отношений с Грузией и заявили, что принятие документа отдалит Грузию от евроинтеграции.

Обложка ©

ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI

Александра Вишнякова
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