Скандальный закон об иноагентах вступил в силу в Грузии
Спикер Парламента Грузии подписал закон об иноагентах, он вступил в силу
Закон об иноагентах, вызвавший массовые протесты, вступил в силу в Грузии. Документ подписал председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Сегодня я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне", — сказал Папуашвили на брифинге.
Напомним, закон об иностранных агентах вызвал не только жаркие дискуссии и даже драки в Парламенте Грузии, но и протесты на улицах Тбилиси. Несмотря на возмущение некоторых граждан, 14 мая резонансный документ был принят. В тот же день президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но депутаты его обошли. При этом законопроект вызвал много возмущений на Западе, США даже начали пересмотр своих отношений с Грузией и заявили, что принятие документа отдалит Грузию от евроинтеграции.
ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI