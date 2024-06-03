Скандальный закон об иноагентах вступил в силу в Грузии

Закон об иноагентах, вызвавший массовые протесты, вступил в силу в Грузии. Документ подписал председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Сегодня я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне", — сказал Папуашвили на брифинге.