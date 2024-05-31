Премьер Грузии обвинил США в попытке организовать революцию
Кобахидзе: Финансируемые американцами НПО пытались устроить революцию в Грузии
Финансируемые Соединёнными Штатами неправительственные организации (НПО) пытались совершить революции в Грузии. Об этом в разговоре с журналистами сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
"Финансированные в том числе из США НПО стояли на революционной сцене, когда они потребовали отставку правительства. <…> Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка", — заявил глава грузинского правительства.
Кобахидзе добавил, что сегодня отношения Тбилиси и Вашингтона требуют "оздоровления и пересмотра". Прежде всего, по его словам, это в интересах грузинского и американского народов.
На днях Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на резонансный закон об иноагентах. В этот же день официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США осуждают решение грузинского парламента. Он подчеркивал, что поддержкой этого закона правящая партия "Грузинская мечта" отдалила республику от евроинтеграции.
Напомним, закон об иностранных агентах вызвал не только жаркие дискуссии и даже драки в Парламенте Грузии, но и протесты на улицах Тбилиси. Несмотря на возмущение некоторых граждан, 14 мая резонансный документ был принят. При этом законопроект вызвал много возмущений на Западе, США даже начали пересмотр своих отношений с Грузией. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что решение парламента подрывает основы демократии в стране.
TACC / EPA / DAVID MDZINARISHVILI