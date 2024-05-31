Премьер Грузии обвинил США в попытке организовать революцию

Финансируемые Соединёнными Штатами неправительственные организации (НПО) пытались совершить революции в Грузии. Об этом в разговоре с журналистами сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Финансированные в том числе из США НПО стояли на революционной сцене, когда они потребовали отставку правительства. <…> Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка", — заявил глава грузинского правительства.

Кобахидзе добавил, что сегодня отношения Тбилиси и Вашингтона требуют "оздоровления и пересмотра". Прежде всего, по его словам, это в интересах грузинского и американского народов.