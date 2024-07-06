Совместные военные учения Армении и США пройдут с 15 по 24 июля

Армяно-американские военные учения пройдут на территории республики с 15 по 24 июля. Их цель — подготовка миротворцев. Об этом рассказали в пресс-службе армянского Министерства обороны.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle partner 2024. В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооружённых сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, национальной гвардии Канзаса", — говорится в пресс-релизе.

Главной целью учений является повышение квалификации подразделений, участвующих в миротворческих миссиях, а также обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации. Как утверждается, манёвры предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.