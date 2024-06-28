МИД РФ направил Посольству Японии протест из-за учений у российской границы
В МИД России заявили протест Посольству Японии в связи с решением властей провести совместные с ФРГ и Испанией военные учения на острове Хоккайдо неподалёку от российской границы. Об этом заявили в пресс-службе министерства.
"Японской стороне указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой в том числе во взаимодействии с внерегиональными государствами – членами НАТО. Расцениваем подобную активность как потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Там отметили, что политика японских властей ставит под вопрос безопасность в регионе. Кроме того, в российском ведомстве предупредили, что РФ примет адекватные контрмеры по укреплению обороны государства.
А ранее Life.ru сообщал, что Япония опять расширила список санкций против России и ввела ограничения в отношении 42 организаций и 11 физических лиц из РФ. Примечательно, что текст документа содержит в себе меры по замораживанию активов.
Life.ru