МИД РФ направил Посольству Японии протест из-за учений у российской границы

В МИД России заявили протест Посольству Японии в связи с решением властей провести совместные с ФРГ и Испанией военные учения на острове Хоккайдо неподалёку от российской границы. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

"Японской стороне указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой в том числе во взаимодействии с внерегиональными государствами – членами НАТО. Расцениваем подобную активность как потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Там отметили, что политика японских властей ставит под вопрос безопасность в регионе. Кроме того, в российском ведомстве предупредили, что РФ примет адекватные контрмеры по укреплению обороны государства.