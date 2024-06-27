Грузия сделала новый шаг к России и отдалилась от ЕС

Грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ*. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" поддержали 78 депутатов, хотя достаточным считалось количество от 50 голосов. Кроме того, депутаты согласились с поправками в различных законах, о которых также сказано в пакете. При этом почти все оппозиционные парламентарии, оказавшиеся в меньшинстве, решили бойкотировать заседание.

Под запретом окажется регистрация любых браков, если это не союз мужчины и женщины, а также усыновление детей гомосексуальными парами. Хирургические операции по смене пола тоже будут запрещены, за это грозит уголовное наказание в виде тюремного заключения на срок от одного года до четырёх лет. Физлица будут штрафовать на 1,5 тыс. лари (около $532) за пропаганду ЛГБТ* в учебных заведениях, юрлица — на 4 тыс. лари (более $1,4 тыс.). Кроме того, вводится запрет для вещателей на демонстрацию в эфире однополых сцен интимного характера либо на рекламу похожего содержания. За распространение материалов с рекламой ЛГБТ* физлица будут обязаны выплатить штраф в размере 800 лари (около $284), юрлица — в размере 2,5 тыс. лари (около $886).

За распространение материалов о смене пола либо о гомосексуальных отношениях нарушитель будет обязан заплатить штраф в 1 тыс. лари (около $355) для физических лиц и 3 тыс. лари (более $1 тыс.) для юридических лиц. Также запрещены будут любые манифестации с целью популяризации ЛГБТ*. Вместе с тем нарушения, предусматривающие штрафы, также грозят лишением свободы сроком до двух лет.