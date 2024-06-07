"Никто не боится": В правящей партии Грузии назвали санкции США несерьёзными

"Это [санкции] не изменит нашего решения, когда речь [идёт] об интересах страны, будущего страны и её завтрашнем дне. Никто не боится этих санкций", — указал мэр Тбилиси в беседе с журналистами.

Глава города также уточнил, что не получал уведомления о том, попал ли он сам в санкционный список. Каладзе назвал действия властей США несерьёзными и вызывающими улыбку. По словам политика, в последний раз он приезжал в Соединённые Штаты, когда играл за футбольный клуб "Милан" в 2000-х годах, и больше не хочет туда возвращаться.