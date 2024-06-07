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7 июня, 11:14

"Никто не боится": В правящей партии Грузии назвали санкции США несерьёзными

Генсек правящей партии Грузии Каладзе счёл несерьёзными санкции США

Введённые США санкции против чиновников из Грузии не изменят решения руководства страны о принятии закона об иноагентах. Такое заявление сделал генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Это [санкции] не изменит нашего решения, когда речь [идёт] об интересах страны, будущего страны и её завтрашнем дне. Никто не боится этих санкций", — указал мэр Тбилиси в беседе с журналистами.

Глава города также уточнил, что не получал уведомления о том, попал ли он сам в санкционный список. Каладзе назвал действия властей США несерьёзными и вызывающими улыбку. По словам политика, в последний раз он приезжал в Соединённые Штаты, когда играл за футбольный клуб "Милан" в 2000-х годах, и больше не хочет туда возвращаться.

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Напомним, скандальный закон об иноагентах в Грузии привёл не только к бурным обсуждениям, но и к потасовкам в парламенте, и даже к народным волнениям в столице страны Тбилиси. Глава государства Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но парламент его преодолел. Возмущение по поводу инициативы в основном выражали страны Запада, в США даже заявили, что пересматривают отношения с Грузией. Накануне Вашингтон ввёл визовые санкции против десятков грузинских чиновников из-за скандального закона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EvaL Miko

Дарья Нарыкова
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