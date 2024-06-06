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Регион
6 июня, 18:44

США вводят визовые санкции против десятков грузин из-за закона об иноагентах

Американский госдепартамент вводит визовые санкции против десятков граждан Грузии из-за принятого там закона об иностранных агентах. Об этом объявил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер.

"В первый список по визовым ограничениям входят члены партии "Грузинская мечта", депутаты Парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане. Надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия", — сказал он в ходе брифинга в четверг, 6 июня.

По словам Миллера, Вашингтон ждёт от Грузии продвижения к заявленным демократическим и евро-атлантическим целям, иначе США прибегнут к дополнительным мерам.

В Госдепе заявили о визовых санкциях против Грузии из-за закона об иноагентах
В Госдепе заявили о визовых санкциях против Грузии из-за закона об иноагентах

Как сообщал Life.ru, закон об иноагентах в Грузии привёл не только к бурным обсуждениям, но и к потасовкам в парламенте, и даже к народным волнениям в столице страны Тбилиси. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но парламент его преодолел. Возмущение по поводу инициативы в основном выражали страны Запада, в США даже заявили, что пересматривают отношения с Грузией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photosince

Никита Осипов
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