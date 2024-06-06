США вводят визовые санкции против десятков грузин из-за закона об иноагентах

"В первый список по визовым ограничениям входят члены партии "Грузинская мечта", депутаты Парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане. Надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия", — сказал он в ходе брифинга в четверг, 6 июня.

Как сообщал Life.ru, закон об иноагентах в Грузии привёл не только к бурным обсуждениям, но и к потасовкам в парламенте, и даже к народным волнениям в столице страны Тбилиси. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но парламент его преодолел. Возмущение по поводу инициативы в основном выражали страны Запада, в США даже заявили, что пересматривают отношения с Грузией.