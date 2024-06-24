Боррель рассказал, когда ЕС "закроет дверь" для Грузии

"Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта. Сегодня страны ЕС не принимают никаких конкретных решений, речь идёт о дискуссии по ситуации и по возможным мерам", — сказал чиновник.