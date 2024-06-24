Боррель рассказал, когда ЕС "закроет дверь" для Грузии
Боррель: ЕС не примет Грузию, если местные власти продолжат свою политику
Грузия лишится возможности стать членом Евросоюза, если местные власти продолжат вести нынешнюю политику. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
"Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта. Сегодня страны ЕС не принимают никаких конкретных решений, речь идёт о дискуссии по ситуации и по возможным мерам", — сказал чиновник.
Также Боррель добавил, что в ближайшее время может быть ограничена финансовая поддержка страны из Европейского фонда мира. Данные меры не должны затронуть население Грузии.
Напомним, что угрозы и санкции в отношении власти Грузии происходят из-за нового закона об иноагентах, который приняли 14 мая вопреки протестам на улицах. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но парламент его преодолел. В США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а ЕС сообщил о проблемах со вступлением в объединение из-за разногласий в ценностях.
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