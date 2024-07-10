Эксперт указал на кардинальный поворот в Грузии в сторону России

Власти Грузии сделали упреждающие шаги, ограничивающие влияние Запада, обратил внимание эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов. По его словам, в стране поняли, что договариваться о благополучии нужно только с Россией.

"Если бы Западу удалось создать антироссийский альянс Грузии и Армении, то к ним вполне мог бы присоединиться и Азербайджан, так как он зависит от соседних стран. Грузины начинают осознавать, что договариваться о благополучии своей страны нужно только с Россией", — сказал Тарасов в беседе с радио "Комсомольская правда".