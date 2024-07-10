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9 июля, 23:13

Эксперт указал на кардинальный поворот в Грузии в сторону России

Эксперт Тарасов: Грузины осознают, что договариваться нужно только с Россией

Власти Грузии сделали упреждающие шаги, ограничивающие влияние Запада, обратил внимание эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов. По его словам, в стране поняли, что договариваться о благополучии нужно только с Россией.

"Если бы Западу удалось создать антироссийский альянс Грузии и Армении, то к ним вполне мог бы присоединиться и Азербайджан, так как он зависит от соседних стран. Грузины начинают осознавать, что договариваться о благополучии своей страны нужно только с Россией", — сказал Тарасов в беседе с радио "Комсомольская правда".

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Ранее стало известно, что процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен. Кроме того, Брюссель заморозил отправку Тбилиси 30 млн евро, на которые планировалось укрепить обороноспособность. Такая реакция Европы последовала на принятый в стране закон об иноагентах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maikowl

Артур Лапсаков
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